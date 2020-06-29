Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен
Пожар в жилой пятиэтажке на улице Проходчиков в Москве ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
- © ГУ МЧС России по Москве
«В 14:32 пожар ликвидирован», — сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 150 кв. м.
Как стало известно, пожар возник после хлопка газа. Загорелись четыре квартиры на третьем этаже.
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