Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен

Пожар в жилой пятиэтажке на улице Проходчиков в Москве ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

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«В 14:32 пожар ликвидирован», — сказал представитель ведомства. Ранее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 150 кв. м. Как стало известно, пожар возник после хлопка газа. Загорелись четыре квартиры на третьем этаже.