Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен

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Пожар в жилой пятиэтажке на улице Проходчиков в Москве ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Пожар в доме на северо-востоке Москвы потушен
  • © ГУ МЧС России по Москве

«В 14:32 пожар ликвидирован», — сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что возгорание удалось локализовать на площади 150 кв. м.

Как стало известно, пожар возник после хлопка газа. Загорелись четыре квартиры на третьем этаже.

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