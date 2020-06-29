Три человека госпитализированы после пожара на северо-востоке Москвы

Три человека госпитализированы после пожара в доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Спасены 17 человек, пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, двое — (будут наблюдаться. — RT) амбулаторно», — сказали в ведомстве.

При этом, по данным медицинских служб, пострадали семь человек, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Ранее сообщалось, что пожар в пятиэтажке ликвидирован.

Как стало известно, пожар возник после хлопка газа. Загорелись четыре квартиры на третьем этаже. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.