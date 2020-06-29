Три человека госпитализированы после пожара на северо-востоке Москвы
- РИА Новости
«Спасены 17 человек, пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, двое — (будут наблюдаться. — RT) амбулаторно», — сказали в ведомстве.
При этом, по данным медицинских служб, пострадали семь человек, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
Ранее сообщалось, что пожар в пятиэтажке ликвидирован.
Как стало известно, пожар возник после хлопка газа. Загорелись четыре квартиры на третьем этаже. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.