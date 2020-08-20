«Акция по похищению одного из лидеров народного ополчения Донбасса»: ФСБ пресекла спецоперацию СБУ на территории России

ФСБ пресекла организованную СБУ попытку похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. По данным спецслужбы, организаторами и координаторами акции выступили украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые привлекли к операции семерых граждан РФ. При этом в ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор терактов, включая убийство главы республики Александра Захарченко. Сообщается, что сорванная спецоперация по похищению должна была пройти в конце июля 2020 года.

Сотрудники ФСБ России пресекли действия Службы безопасности Украины, направленные на похищение одного из лидеров народного ополчения самопровозглашённых республик Донбасса. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что непосредственно на месте преступления были задержаны семь граждан России (Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Долгов В.В., Мороз Е.А). Сообщается, что последний был «организатором канала нелегального насильственного перемещения» на Украину.

В ходе следственно-оперативных действий удалось установить, что группа под руководством Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами для подготовки ещё нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству российских граждан.

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Как заявили в ФСБ, организаторами и координаторами акции по похищению одного из лидеров народного ополчения Донбасса выступили украинцы — Андрей Байдала (известный органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом «Швед») и Игорь Мищенко.

Байдала является фигурантом ряда уголовных дел в ДНР как «организатор совершённых и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко». Сообщается, что Байдале заранее было создано алиби о якобы «задержании за незаконное хранение оружия».

«Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ — Александра Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России», — пояснили в ФСБ.

В комментарии российской спецслужбы поясняется, что Байдала и Мищенко сформировали две группы захвата из членов российской ОПГ для насильственного похищения гражданина РФ. При этом одна из групп получила аванс в $50 тыс, а в общем вознаграждение за выполненный заказ должно было составить $200 тыс.

«По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», — указали в Центре общественных связей ФСБ.

В пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ сообщили, что расследуют уголовное дело в отношении семи соучастников в возрасте от 31 года до 56 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «а» части 3 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).

По данным следствия, операция по похищению мужчины и перемещению его на Украину была спланирована в июле. 30-го числа злоумышленники «под обманным предлогом приобретения недвижимости проследовали с ним в Московскую область», где в автомобиле ударили электрошокером. Однако потерпевший оказал активное сопротивление и сумел покинуть машину.

РИА Новости

© ФСБ РФ

Сообщается, что трое из семи злоумышленников были задержаны при покушении на похищение, ещё четверых задержали позднее.

«Сотрудниками столичного следственного управления совместно с ФСБ России проведён большой объём следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, изобличающих фигурантов в инкриминируемом преступлении, в связи с чем им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают иных лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Комментируя последние события, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев фактически выстраивает одно из направлений своей деятельности «как террористическое».

«Появилось новое направление — это захват на территории суверенного государства гражданина России. Благодаря информированности спецслужб ДНР и ЛНР вовремя были предупреждены наши спецслужбы и проведена работа по недопущению похищения человека», — заявил сенатор.

Он также не исключил, что идея о привлечении украинскими спецслужбами членов российской ОПГ в качестве наёмников для исполнения похищения была подсказана извне.

«Все спецслужбы Украины работают под руководством другой иностранной спецслужбы, а там арсенал многоходовок достаточно большой, как и опыт. Вне всякого сомнения, в случае похищения, это было бы направлено против России, и мы имели бы новую волну фейков», — подчеркнул Клинцевич.