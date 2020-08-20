ФСБ пресекла попытку похитить лидера народного ополчения Донбасса

ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ России в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина России, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что в ходе операции ФСБ задержала семь человек.

В сообщении говорится, что «организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко».

В ЦОС заявили, что «Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада».

Как сообщал ранее портал URA.RU, сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с таможенниками аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пресекли вывоз предметов военной экипировки за границу.