«Пресечена деятельность 42 лиц»: силовики задержали подпольных оружейников в 12 регионах России

В ходе спецоперации ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность подпольных оружейников в 12 регионах РФ. Сотрудники спецслужбы задержали 42 человека и раскрыли 22 подпольные мастерские по модернизации оружия, оснащённые в том числе 3D-принтерами и станками с ЧПУ. Также правоохранители изъяли 179 единиц оружия, 17 гранат, около 15 кг взрывчатых веществ, 110 детонаторов и более 80 тыс. патронов.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла деятельность подпольных оружейников в 12 регионах страны. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Спецоперация проводилась в Москве, Московской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях.

«Пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», — говорится в сообщении.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате сотрудники спецслужб изъяли 179 единиц огнестрельного оружия — как боевого, так и гражданского — с восстановленными боевыми свойствами.

Среди них были пулемёт ПКМ, а также автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У. Кроме того, были изъяты следующие винтовки и карабины: Мосина, СВТ, СКС, СВД, «Сайга», «Тигр», Mauser, AR-15, М-16, AUG, GM-15, POF, Barret. Были среди найденного оружия и пистолеты-пулемёты, в частности ППШ, ППС, «Кедр», МР-40, SA, МР-5, а также пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, АПС, Коровина, Grand Power, Glock, кольт, маузер, Parabellum, Walther, Luger, «Беретта», Norinco, Taurus, наган.

Помимо огнестрельного оружия, сотрудники ФСБ изъяли 17 ручных гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН, около 15 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 110 детонаторов различных модификаций, свыше 80 тыс. патронов различного калибра, большое количество основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, ударно-спусковые механизмы).

Задержание членов преступной группы, причастной к незаконному обороту оружия. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ

© ФСБ РФ/РИА Новости

«Пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащённых специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с ЧПУ», — пояснили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили о проведении необходимых следственных действий, назначении криминалистических экспертиз, а также о принятии процессуальных решений.

«Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением и сбытом оружия, продолжаются», — заключили в Федеральной службе безопасности РФ.

С начала 2020 года ФСБ провела в России ряд спецопераций по пресечению деятельности подпольных оружейных мастерских.

Так, в феврале была раскрыта сеть подпольных оружейников в 19 регионах.

В марте правоохранители задержали членов преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Они модернизировали гражданское оружие в боевые аналоги с целью его последующего сбыта.

В мае в нескольких регионах ФСБ пресекла деятельность 13 подпольных оружейных мастерских, изъяв 188 единиц огнестрельного оружия, 20 кг взрывчатых веществ и более 16 тыс. патронов.

В июне ФСБ изъяла у подпольных оружейников в 15 субъектах РФ 166 единиц огнестрельного оружия, 32 ручные гранаты и около 25 кг взрывчатых веществ, более 8,5 тыс. патронов.

Контртеррористические операции ФСБ

Между тем в российской спецслужбе неоднократно сообщали о предотвращении терактов, организацию которых планировали сторонники международных террористических организаций в различных регионах РФ.

23 июля были задержаны члены международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Участники группировки, находясь в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, занимались вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий, финансированием боевиков, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористической направленности.

27 июля сотрудники силовых ведомств России ликвидировали в Подмосковье члена международной террористической организации — при попытке задержания злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям. У террориста обнаружили автомат Калашникова, гранаты, а также вещественные доказательства его связи с эмиссарами МТО в Сирии. Как сообщали в ФСБ, боевик готовился совершить массовый расстрел людей в Москве.

29 июля в Санкт-Петербурге задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство»**, планировавших убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.