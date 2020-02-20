ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах

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Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах
  • РИА Новости

«Пресечена противоправная деятельность 39 граждан в 19 регионах Российской Федерации, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, изъято 76 единиц огнестрельного оружия, включая пулемёты, автоматы, винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, гранаты, патроны, взрывчатые вещества и другие образцы.

По данным ведомства, прекращена деятельность четырёх подпольных мастерских, оснащённых спецоборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов.

В конце января спецслужба разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой.

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