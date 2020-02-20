ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах
- РИА Новости
«Пресечена противоправная деятельность 39 граждан в 19 регионах Российской Федерации, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, изъято 76 единиц огнестрельного оружия, включая пулемёты, автоматы, винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, гранаты, патроны, взрывчатые вещества и другие образцы.
По данным ведомства, прекращена деятельность четырёх подпольных мастерских, оснащённых спецоборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов.
В конце января спецслужба разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой.