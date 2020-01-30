ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой

В стрелковом клубе в Калужской области, где охотничье оружие массово переделывали в боевое автоматическое, изъяли свыше 1,2 тыс. стволов, передаёт ФСБ России.

Отмечается, что группа из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба «Паритет-СВ» в городе Юхнов организовала на базе клуба «мастерскую по переделке охотничьего и охолощённого оружия в боевое автоматическое».

«В складских помещениях, стрелковом тире и на территории стрелкового клуба из незаконного оборота изъято более 1,2 тыс. единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, сертифицированного как охотничьи карабины и массогабаритные макеты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди обнаруженного — пулемёты, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки, карабины и большое число патронов различного калибра.

Ранее сообщалось, что двое жителей Севастополя обвиняются в незаконном хранении оружия времён Великой Отечественной войны.