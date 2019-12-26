Подозреваемый в насилии под Гатчиной признался в хранении оружия

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Глава многодетной семьи Андрей Бовт, задержанный ранее в Ленинградской области по подозрению в насилии над дочерью, признался в хранении оружия.
Подозреваемый в насилии под Гатчиной признался в хранении оружия
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«Вину он признаёт частично: в изнасиловании не признаётся, но признал вину в части хранения оружия», — цитирует Интерфакс представителя пресс-службы областного управления СК России.

Ранее стало известно, что Бовту предъявлено обвинение по четырём статьям УК России.

18 декабря Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.

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