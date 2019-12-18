«Может оказать давление на потерпевших»: подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью. Ранее стало известно, что у восьмерых детей Бовта, которые проживали в деревне Химози под Гатчиной, нет никаких документов. Местная администрация утверждает, что дети редко покидали пределы участка вокруг дома, однако формальных поводов для проверки чиновники не видели.

Суд поместил жителя Ленинградской области Андрея Бовта под стражу на два месяца. Мужчину подозревают в изнасиловании собственной малолетней дочери.

По версии следствия, 46-летний мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою дочь 2006 года рождения.

Заседание, на котором Гатчинский городской суд Ленобласти решил поместить Бовта под стражу, проходило в закрытом режиме. Следствие объяснило необходимость именно такой меры пресечения риском, что задержанный мужчина попробует оказать давление на членов своей семьи.

«Мы полагаем, что он может оказать давление на потерпевших и свидетелей, являющихся его родственниками, а также скрыться от органов предварительного следствия и иным путем препятствовать производству уголовного дела», — цитирует РИА Новости сообщение старшего помощника руководителя СУСК РФ по Ленинградской области Юлии Матолыгиной.

Бовта задержали вечером 16 декабря в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Бовт проживал в коттедже с супругой и воспитывал восьмерых детей.

Как заявили в СК со слов супруги задержанного, он держал всю свою семью в страхе.

«Согласно показаниям женщины, они его боялись. Он был очень... агрессивным, запугивал всю семью, держал их в страхе», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства. В СК также отметили, что у женщины может быть «определённое расстройство». Кроме того, по данным некоторых СМИ, жена приходится Бовту двоюродной сестрой.

По словам соседей, мужчина был религиозным и замкнутым. Некоторые другие жители деревни Химози положительно отозвались о Бовте и его родственниках, однако были и те, кто назвали многодетную семью «сектантами».

Прибывшие в дом Бовта силовики изъяли электронные носители информации, представляющие интерес для следствия. Также было обнаружено и изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы.

В самом доме был оборудован тир. Эти находки позволили также возбудить уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов (ст. 222.1 и ст. 222 УК РФ).

По мере изучения ситуации надзорными органами стало известно, что у детей Бовта не найдены документы, удостоверяющие личность. При этом несовершеннолетние также не числятся в образовательных учреждениях.

Администрация Гатчинского района придерживается мнения, что дети родились на территории другого района.

«В учреждения образования Гатчинского района обращений для зачисления детей не было. Документы, удостоверяющие их личность, отсутствуют. Данных о детях в администрации Гатчинского района, а также органах опеки и учреждениях здравоохранения нет», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

«За ограду участка дети выходили крайне редко»

Незадолго до заседания суда об избрании меры пресечения стало известно, что шестеро из восьми детей Бовта остаются в больнице, их состояние оценивается как нормальное. Ожидается, что они останутся там до тех пор, пока не будет решён вопрос об их отправке в социальное учреждение. С детьми работают психологи.

Как рассказали сами дети журналистам РЕН-ТВ, им не разрешали выходить за территорию, гулять можно было только на участке перед домом.

«Один раз в неделю мы выезжали с мамой в церковь, и то не все», — рассказала девочка. По её словам, для получения образования ей пришлось самой купить учебники и заниматься самостоятельно. Сёстры также уточнили, что Бовт периодически бил жену и сыновей, но не дочерей.

О насилии в отношении девочки сообщила её мать и жена Андрея Бовта — Светлана. По её словам, сама она об этом узнала недавно. После того как информация поступила в СК, следователи и криминалисты незамедлительно выехали на место происшествия.

Сообщившая о насилии над ребёнком жена Бовта Светлана Лобадюк сошлась с ним в начала 2000-х и после этого прекратила общение с родственниками. Родные пытались её найти в течение 20 лет, размещая объявления в соцсетях и на сайте программы «Жди меня».

Скриншот с сайта программы «Жди меня»

«После замужества муж приобщал её к какой-то религии и запретил общение с родственниками», — писала в соцсетях сестра Светланы Марина Матвеева.

Однако сам мужчина в суде свою вину опроверг и заявил, что его якобы «сознательно опорочили».

«Мне одна мысль об изнасиловании противна, поэтому в своих показаниях даже подпись не ставил. Это дело сфабриковано, чтобы опорочить тех, кто борется с наркобизнесом и с коррупцией. Я невиновен», — сообщил он журналистам перед судебным заседанием.

По словам Бовта, он воспитывал детей «педагогическими методами, методами убеждения», а школу они не посещали из-за того, что необходимо было обеспечивать их «личную безопасность».

В администрации поселения также подтвердили, что семья вела затворнический образ жизни и редко покидала прилегающий к коттеджу земельный участок.

«За ограду участка дети выходили крайне редко — только в церковь. Мать видели, лишь когда та пасла коз на прилегающем к участку поле. Продуктами и всем необходимым семью снабжал отец», — приводит РИА Новости заявление главы администрации поселения Марины Бычининой.

По её словам, органы опеки не заинтересовались судьбой детей, поскольку те были для чиновников «невидимками».

«В этом доме ведь не зарегистрированы ни родители, ни дети. Строение и участок принадлежат совершенно постороннему человеку. Если бы соседи обращались к нам с жалобами на семью, на условия, в которых содержатся дети, мы бы отреагировали. Но ведь ни одного сигнала не было», — сказала глава администрации.

RT cвязался с Верой Лобадюк, матерью подозреваемого в насилием над дочерью Андрея Бовта. Она рассказала, что внуки приезжали к ней в минувшее воскресенье — за день до задержания отца семейства.

На вопрос о том, почему дети не ходили в школу, она ответила, что дети якобы находились на домашнем обучении.

«Я им покупала учебники, они говорили, что на семейном обучении. Света (жена Бовта. — RT) панически боялась ювенальной юстиции и внушила это Андрею», — сказала мать подозреваемого.

Андрея Бовта и Светлану Лобадюк, которая, по сообщениям некоторых СМИ, приходится ему двоюродной сестрой, могут лишить родительских прав. Об этом RT сообщили в аппарате уполномоченной по правам ребёнка РФ Анны Кузнецовой.

«Вопрос о лишении прав обоих родителей будет решать суд», — добавили в аппарате детского омбудсмена.

Также в аппарате Кузнецовой уточнили, что после завершения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей станет понятно, какую конкретно помощь им окажут.

Кузнецова также обратилась в прокуратуру Ленинградской области с просьбой проверить деятельность органов опеки в отношении этой семьи, поскольку всё время дети жили в полной изоляции и даже не имели документов.

Старшим детям — 24-летнему Павлу и 21-летнему Петру — чиновники обещают помочь с получением образования в вечерней школе или профессиональном училище и с трудоустройством. Как сообщали местные СМИ, школьного образования у них также не было — мать сама обучала сыновей письму, чтению, алгебре и физике.