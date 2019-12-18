В СК рассказали детали уголовного дела о насилии над ребёнком в Химози

Следствие считает, что глава многодетного семейства, проживающего в деревне Химози Ленинградской области, Андрей Бовт совершал насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери с 2012 года.

«Мы пообщались с мамой пострадавшей девочки, она указала на то, что непродолжительное время назад она узнала о действиях Бовта, когда дочка в слезах рассказала ей о поступках, которые творит отец. Мы предполагаем, что это могло длиться с 2012 года», — цитирует РИА Новости представителя следственного управления СК России по Ленинградской области Юлию Матолыгину.

По её словам, в настоящее время показания об этом даёт сама девочка.

«Мама, конечно, была в шоковом состоянии, но она не могла не поверить собственному ребёнку, стала общаться со своим мужем, и косвенно он ей подтвердил такую нездоровую любовь», — отметила представитель ведомства.

Ранее глава многодетного семейства Андрей Бовт, который был задержан в Ленинградской области по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, заявил, что не считает себя виновным.