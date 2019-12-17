Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

Супруга хозяина дома в деревне Химози Гатчинского района заявила, что её муж, задержанный по подозрению в сексуальном насилии, запугивал всю семью и держал их в страхе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по Ленинградской области.

«Согласно показаниям женщины, они его боялись. Он был очень... агрессивным, запугивал всю семью, держал их в страхе», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что жена подозреваемого не исключила, что у него есть «определённое расстройство». В настоящее время она находится в больнице вместе с детьми.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас девочке 13 лет.

В доме подозреваемого был обнаружен и изъят арсенал оружия.

Возбудили два уголовных дела.