Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
- РИА Новости
«Согласно показаниям женщины, они его боялись. Он был очень... агрессивным, запугивал всю семью, держал их в страхе», — заявили в ведомстве.
В СК добавили, что жена подозреваемого не исключила, что у него есть «определённое расстройство». В настоящее время она находится в больнице вместе с детьми.
Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас девочке 13 лет.
В доме подозреваемого был обнаружен и изъят арсенал оружия.
Возбудили два уголовных дела.