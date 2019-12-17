Второе дело заведено после изъятия арсенала оружия в доме под Гатчиной

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Следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия после обыска в доме под Гатчиной, глава проживающего в котором семейства подозревается в изнасиловании малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Второе дело заведено после изъятия арсенала оружия в доме под Гатчиной
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Как отмечается, в ходе осмотра места происшествия изъято и направлено на экспертизу огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое.

«В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении.

Также ведомство заявило о проведении допроса подозреваемого в изнасиловании. По данным следствия, истязания продолжались с января 2012 года, сейчас девочке 13 лет. 

Подробнее — в материале RT.

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