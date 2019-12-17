Возбуждено уголовное дело: под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

В деревне Химози Ленинградской области сотрудники СК задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней дочери. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас же девочке 13 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело. Местные СМИ сообщают, что в ходе обыска в доме обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, а в здании были оборудованы тренировочный зал и тир. По словам местных жителей, у задержанного многодетная и религиозная семья, а во дворе дома у них стоит большой деревянный крест. Некоторые соседи называют жителей дома под Гатчиной сектантами.

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия над ребёнком и задержал подозреваемого в этом преступлении. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Следствие считает, что истязания продолжались с 2012 года по настоящее время. Сейчас девочке 13 лет.

«По данному факту следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста)», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в доме задержанного были обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия. Исходя из пресс-релиза СК, в доме проживала многодетная семья, однако подробности о её членах пока не уточняются.

«В ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье, а также причины и условия, способствующие совершению данного преступления. Наряду с этим следствием будет дана оценка действиям субъектов профилактики», — сообщает СК.

На месте задержания подозреваемого в сексуальном насилии продолжается работа правоохранительных органов. Следствие намерено попросить суд о заключении задержанного под стражу.

Оружие, тир и тренировочный зал

Перед публикацией официального сообщения регионального управления СК местные издания сообщили о прибытии в деревню Химози сотрудников полиции, ОМОН и МЧС. По неподтверждённой пока информации СМИ, детей в многодетной семье задержанного мужчины насчитывается восемь, и все они, как утверждается, не ходили в школу.

Сообщается, что в ходе первоначального досмотра в коттедже, где проживала семья, найдено автоматическое оружие, боеприпасы, а также импровизированные тренировочный зал и тир. Источник РИА Новости в силовых структурах допустил, что речь может идти об оружии, найденном на полях сражений Великой Отечественной войны.

«В доме под Гатчиной обнаружили много единиц огнестрельного оружия, возможно, оно является оружием времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник агентства.

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Однако местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы уточняют, что среди найденного арсенала были два автомата Калашникова, ручной пулемёт, два автомата «Кедр», пистолеты Макарова и ТТ, патроны и бронежилет ФСБ.

Кроме того, по некоторой информации, жена задержанного мужчины приходится ему двоюродной сестрой. Также местные издания называют имя мужчины — Андрей Бовт. По словам журналистов, фамилию он сменил в 1990-е, а до этого был Лобадюком.

Вечером в понедельник, 16 декабря, на месте происшествия побывали сотрудники видеоагентства Ruptly, которым удалось поговорить с жильцами домов, расположенных неподалёку. Они назвали многодетную семью «хорошими соседями», которые по возможности помогали другим.

«Плохого ничего не слыхали от них, — рассказал проживающий рядом мужчина корреспондентам Ruptly. — Люди церковные. Ну да, семь человек, и все они дружные. В церковь ходят. В какую — не могу сказать. В Гатчине две церкви».

Кроме того, он добавил, что не слышал, чтобы соседи с кем-то ругались. Также сосед заявил, что дети многодетной семьи в школу якобы ходят, но речь идёт об интернате, где они бывают «неделями».

В свою очередь, другой сосед задержанного, который представился Иваном, рассказал, что в семье был мальчик, который болел, однако помощь ему никто не оказывал.

«Один мальчик, я знаю, болел чем-то — у него с сердцем проблемы были. И, как я знаю, никакого особого лечения ему никто не оказывал», — рассказал мужчина.

Иван уточнил, что одному из сыновей в многодетной семье 16 лет, другому 19. Остальные, по его словам, с разницей в год-два.

Также он рассказал ещё одну деталь, о которой упоминали местные СМИ. Во дворе дома, где произошло задержание, стоит крест.

Информацию о кресте подтвердила и другая жительница деревни — Нина Ганина. В беседе с телеканалом «360» она назвала эту многодетную семью сектантами.

«Я этот дом знаю, потому что ездишь на автобусе — и его видно. Этот дом находится на дороге, дом сектантов этих вот», — заявила она, отметив, что к этому зданию часто приезжали люди на дорогих машинах.