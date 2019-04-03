18 эпизодов: в Омске многодетную мать обвиняют в убийстве, грабежах, организации изнасилования и других преступлениях

В Омске многодетную мать Веру Бегун обвиняют в совершении 18 тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство, организация изнасилования, похищения людей и грабежи. При этом, по версии следствия, она привлекала к преступной деятельности знакомых и не стеснялась совершать противозаконные поступки на глазах у своих несовершеннолетних детей. Бегун ранее попадала в поле зрения СМИ, когда пыталась оспорить решение администрации города о переселении её семьи из аварийного жилья в однокомнатную квартиру. Первое заседание по резонансному делу назначено на 4 апреля.

35-летняя мать троих детей Вера Бегун подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство, организация притона, грабежи и вымогательства, угон автомобиля и изнасилование. Как рассказали RT в Следственном управлении СК по Омской области, Бегун обвиняют в 18 различных преступных эпизодах, расписанных на 32 тома уголовного дела.

«Сейчас её дело направлено в суд, завтра состоится первое заседание»,— рассказали RT в пресс-службе ведомства.

По сумме статей женщине грозит около 20 лет лишения свободы. В 2017 году она уже была приговорена к трём годам тюрьмы за угон автомобилей и грабёж. 4 апреля в Омске пройдёт предварительное заседание по остальным эпизодам.

Кража автомобилей

По данным СМИ, Вера Бегун воспитывалась в детском доме — в детстве её с двумя сёстрами бросила мать. Позже всех девочек удочерила приёмная семья. Своего первого ребёнка Вера родила в 18 лет, второго — через три года. Отцы первых двух детей неизвестны, третьего она родила уже в браке ещё через восемь лет.

Однако муж в интересах семьи уехал по работе в другой регион, и через некоторое время Бегун привела домой неоднократно судимого мужчину — Станислава Бердникова, ставшего её сожителем. Проживала она в аварийной 12-метровой квартире старого барака на улице Ушинского вместе с тремя детьми, Бердниковым, сводным братом из приёмной семьи и его девушкой.

В 2015 году Вера Бегун в первый раз обратила на себя внимание местной прессы, когда пикетировала здание городской мэрии.

Как сообщало издание bk55.ru, женщину не устраивала квартира, в которую её хотела переселить из аварийного жилья администрация. Якобы предоставленное властями жильё оказалось «непригодным для проживания». Однако суд признал действия городской администрации законными и иск Бегун отклонил. В итоге семья переехала в однокомнатную квартиру на улице Верхнеднепровской в Омске.

Но оказалось, что Бегун, по версии следствия, регулярно придумывала разные преступные инициативы и втягивала в них знакомых, родственников и даже детей. Почти все её жертвы и подельники сами были воспитанниками детских домов.

Первый эпизод рассматриваемого дела относится к июлю 2016 года — тогда Вера вместе со своим сожителем украла автомобиль Mitsubishi Galant у знакомого — Романа (имя изменено). Сначала владельца авто якобы избили и проволокли на тросе по земле, а затем заставили рыть себе могилу и выбрать, написать на Бегун дарственную на авто или умереть. Даже после того, как Роман согласился на условия вымогателей, его ещё полтора месяца держали в заложниках.

Преступление Бегун совершала в присутствии своего 13-летнего сына.

Через год Вера и Станислав угнали ещё один автомобиль — Infinity.

Заставили молчать

Помимо квартиры на Верхнеднепровской, у Бегун был дом в деревне Давыдовка Омской области. Чтобы за долги его не забрали, жильё было переписано на сводного брата. В какой-то момент Вере показалось, что родственник может её «кинуть», забрав дом. По заключению психиатрической экспертизы, включённой в дело, Бегун в принципе склонна к истерикам и мнительна. Подозрения у неё может вызвать любая мелочь.

В результате злоумышленница разработала план, как наказать брата. По информации следствия, она пригласила его и его девушку Наталью (имя изменено) в загородную поездку. На угнанной машине, где с ней также ехали Бердников и её знакомый Иван (имя изменено), брата с девушкой вывезли на участок в Давыдовке. Там Иван по предложению Веры надругался над Натальей, весь процесс при этом заснял на камеру сын Бегун.

Далее молодых людей связали и оставили в доме, требуя выкуп в три миллиона за порнографическое видео. В противном случае Бегун угрожала распространить его в интернете. Чудом её брату с девушкой удалось сбежать.

После этого Бегун выбрала для себя ещё одну жертву — молодую знакомую Ксению (имя изменено), тоже выпускницу детдома. Как указано в материалах дела, девушка сидела с малолетним ребёнком друзей в загородном доме. К ней «в гости» пришла Бегун со своими подельниками Станиславом и Иваном. Они избили девушку, ограбили дом и уехали, забрав её с собой. Ребёнка они оставили в квартире одного.

Позже их задержала по подозрению в квартирной краже полиция. Ксению Бегун запугала, и та показаний давать не стала. Уехав из отдела полиции, Бегун забрала её с собой. Вместе с Бердниковым они сняли для неё «однушку», где заставили Ксению заниматься проституцией. Все деньги Бегун забирала себе. Лишь через полгода девушке удалось сбежать.

Спустя некоторое время Иван раскаялся в совершённых ранее преступлениях и признался в содеянном полиции. Именно его показания на Бегун и её сожителя позволили работникам правоохранительных органов впоследствии раскрыть преступления.

Когда женщина узнала о предательстве, то вместе с Бердниковым они вывезли бывшего пособника в лес, где над ним долго издевались. От полученных травм Иван скончался. Его труп закопали в лесу.

В итоге Вера и Станислав были задержаны. Но следователям потребовалось много времени на сбор доказательной базы. Многие из свидетелей и пострадавших были сильно напуганы и не сразу шли на контакт.

Большинство эпизодов вскрылось благодаря первой жертве Бегун — владельцу Mitsubishi Galant Роману. Только узнав, что женщина и её любовник находятся под стражей, тот согласился рассказать следствию о криминальных похождениях Бегун. До этого он проходил их подельником по эпизоду с квартирным ограблением, поскольку в деле фигурировало авто Романа.

Муж Веры, узнав о её преступлениях, забрал детей к себе. Сейчас они находятся в другом регионе. По словам сестёр женщины, с ней они давно не общались. Они также добавили, что Бегун отличалась довольно «скверным» характером и часто отравляла близким жизнь.