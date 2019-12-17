СК завёл дело по факту сексуального насилия над ребёнком в Ленинградской области

В Следственном комитете по Ленинградской области сообщили, что в правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки.

Как сообщается на сайте ведомства, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК России («изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).

Согласно версии следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме в деревне Химози Гатчинского района, «46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь».

Мужчина был задержан.

В доме подозреваемого следователи обнаружили и изьяли предметы и электронные носители информации, которые представляют интерес для следствия.

Отмечается, что планируется изучить условия проживания детей в многодетной семье, а также причины и условия способствующие совершению данного преступления.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор мужчине, признанному виновным в продолжительных издевательствах над родными.