СК завёл дело по факту сексуального насилия над ребёнком в Ленинградской области

Короткая ссылка
В Следственном комитете по Ленинградской области сообщили, что в правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки.

Как сообщается на сайте ведомства, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК России («изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).

Согласно версии следствия, с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме в деревне Химози Гатчинского района, «46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь».

Мужчина был задержан.

В доме подозреваемого следователи обнаружили и изьяли предметы и электронные носители информации, которые представляют интерес для следствия.

Отмечается, что планируется изучить условия проживания детей в многодетной семье, а также причины и условия способствующие совершению данного преступления. 

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор мужчине, признанному виновным в продолжительных издевательствах над родными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить