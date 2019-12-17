СК допросил подозреваемого в изнасиловании ребёнка под Гатчиной

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Следователи допросили мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней дочери в деревне Химози Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
СК допросил подозреваемого в изнасиловании ребёнка под Гатчиной
  • РИА Новости

«Следователи СК России подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела, а также с участием педагога-психолога допросили пострадавшую девочку, её мать и других членов семьи, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе расследования будут изучены условия проживания детей в многодетной семье.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Накануне под Гатчиной задержали подозреваемого в изнасиловании ребёнка. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас девочке 13 лет. 

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