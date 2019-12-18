Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози заявил о невиновности
«Я ничего не делал. Я невиновен. Совесть моя чиста... Меня сознательно хотят опорочить», — сказал Бовт перед заседанием суда по избранию ему меры пресечения.
Ранее стало известно, что в деревне Химози Ленинградской области сотрудники СК задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании малолетней дочери. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, в настоящее время девочке 13 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело.