Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

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Задержанному по подозрению в насилии над ребёнком многодетному отцу Андрею Бовту предъявлено обвинение по четырём статьям УК России, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.
Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение
  • © Нина Алексеева
  • РИА Новости

«Задержанному предъявлено обвинение по статьям УК России 131, 132, 222, 222,1 («Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ». — RT)», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта на два месяца.

17 декабря стало известно о задержании в деревне Химози Ленинградской области подозреваемого в изнасиловании ребёнка. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас девочке 13 лет. 

В доме, где проживала семья, также был найден арсенал оружия.

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