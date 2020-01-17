Двое жителей Севастополя предстанут перед судом за хранение оружия времён войны

Короткая ссылка
Двое жителей Севастополя стали фигурантами уголовного дела. Они обвиняются в незаконном хранении оружия времён Великой Отечественной войны.
Двое жителей Севастополя предстанут перед судом за хранение оружия времён войны
  • © 77.мвд.рф

Об этом сообщает argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Установлено, что в двух гаражных боксах обвиняемые хранили 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемёты, автоматы, винтовки и пистолеты, 33 боевых патрона, три ручные гранаты, восемь единиц холодного оружия.

По словам мужчин, часть оружия они нашли во время раскопок, часть купили.

Дело передано в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Ранее kp.ru сообщало, что в Рязани завершили расследование уголовного дела, заведённого по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить