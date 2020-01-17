Двое жителей Севастополя предстанут перед судом за хранение оружия времён войны
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Об этом сообщает argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
Установлено, что в двух гаражных боксах обвиняемые хранили 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулемёты, автоматы, винтовки и пистолеты, 33 боевых патрона, три ручные гранаты, восемь единиц холодного оружия.
По словам мужчин, часть оружия они нашли во время раскопок, часть купили.
Дело передано в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.
Ранее kp.ru сообщало, что в Рязани завершили расследование уголовного дела, заведённого по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека».