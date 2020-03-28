ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, группировка состояла из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края.

«Пресечена противоправная деятельность преступной группы, состоящей из жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, причастных к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги с целью его последующего сбыта», — говорится в заявлении ЦОС.

Уточняется, что в ходе операции оперативники изъяли три пистолета-пулемёта, девять пистолетов и револьверов, четыре охотничьих карабина и винтовки, а также различные боеприпасы и порох.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на Сахалине двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум. При обыске у них нашли оружие и патроны.

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