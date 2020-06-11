ФСБ задержала группу подпольных оружейников из разных городов России

ФСБ изъяла почти 200 стволов и гранат у подпольных оружейников в нескольких городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В группировку входили почти 30 человек, отметили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, преступники действовали в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Бурятии, Алтайском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также во Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской области и в Еврейской автономной области.

У них изъяли 166 единиц огнестрельного оружия, среди них есть автоматы, винтовки, пистолеты. Также у оружейников нашли 32 ручные гранаты и около 25 кг взрывчатых веществ, более 8,5 тыс. патронов.

Ранее в ФСБ сообщили, что пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в Томской области.