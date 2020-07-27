«Вопрос пока обсуждается»: в Уголовном кодексе России может появиться статья о налоговом мошенничестве

Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что ведомствами обсуждается вопрос по внесению в Уголовный кодекс нового состава преступления — «Налоговое мошенничество». Как отметила генерал-полковник юстиции, среди преступлений в этой сфере распространено незаконное возмещение НДС из бюджета и уход от налога на прибыль. По её словам, общий ущерб от налоговых преступлений только за первое полугодие 2020 года превысил 47 млрд рублей, из которых удалось возместить 30 млрд рублей.

В России обсуждается возможность законодательного закрепления в Уголовном кодексе ответственности за «Налоговое мошенничество». Об этом сообщила РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

Она напомнила, что традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК: с 198 по 199.2, а также статья 159 («Мошенничество»). По словам Леоненко, обычно речь идёт о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета.

«Налоговое преступление, если возьмём статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путём обмана в особо крупном размере, предусматривает до 10 лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й», — заявила Леоненко.

По её словам, в связи с этим встал вопрос о совершенствовании уголовного законодательства.

«У нас с коллегами идёт дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество». Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», — подчеркнула замглавы СК.

Как сообщает РИА Новости, работа над законопроектом велась Генпрокуратурой, Федеральной налоговой службой, МВД и Следственным комитетом.

© Нина Зотина/РИА Новости

Как отметила адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш, российский бюджет ежегодно теряет миллиарды из-за неуплаты налогов и других преступлений в сфере налогового законодательства. По её словам, предложение силовиков позволит более чётко выявлять состав преступления и привлекать виновных.

«Я считаю, что это поможет. Это будет превентивная мера, то, что руководители предприятий будут опасаться проводить налоговые манёвры и такие действия, которые подпадают под новую статью, и при этом собираемость налогов сразу повысится, что в общем-то в интересах всего общества», — заявила собеседник RT.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заслуженный юрист РФ Юрий Синельщиков выразил сомнение в необходимости появления новой статьи в УК касательно мошенничества.

«Мы слишком много плодим новых составов и слишком много придумываем новшеств, направленных на усиление уголовной ответственности, хотя очень много говорим о том, что надо бы унифицировать, либерализовать. Поэтому, наверное, всё-таки в этом смысла нет», — цитирует Синельщикова телеканал «Москва 24».

Ущерб от налоговых преступлений

Генерал-полковник юстиции также рассказала, что в России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. По словам Леоненко, стандартной схемой для этого вида преступлений является создание искусственного документооборота — завышаются расходы, занижается прибыль.

«Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС. А так как налогоплательщик фактически не нёс расходы и не платил НДС при расчёте с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и, соответственно, не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета», — пояснила заместитель председателя Следственного комитета.

Соответствующие преступления чаще всего совершаются руководителями юридических лиц и владельцами бизнесов в сферах строительства, торговли, в том числе оптовой, финансово-кредитной системе, на транспорте.

Она также указала, что только за первое полугодие 2020 года ущерб бюджету от налоговых преступлений составил более 47 млрд рублей.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019-го число налоговых преступлений снизилось на 17% (до 3 062). На данный момент предварительно расследовано 1 730 уголовных дел, в суд направлены 728 производств, выявлены 562 преступника.

«В результате совместной деятельности правоохранительных органов к концу первого полугодия 2020 года уже удалось возместить порядка 30 миллиардов рублей, из которых, мягко говоря, так называемые недобросовестные налогоплательщики, попавшие в орбиту уголовного преследования, добровольно уплатили в бюджет более 17,1 миллиарда рублей», — добавила Леоненко.

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Также изъято имущества, денег и ценностей на сумму свыше 419 млн рублей, тогда как арест наложен на имущества, стоимость которых превышает 12,4 млрд рублей.

Помимо этого, генерал-полковник юстиции назвала регионы, лидирующие по неуплате налогов.

«Это в немалой степени зависит от населённости и экономического потенциала, поэтому лидером здесь всегда будут крупные экономические регионы. Так, по количеству возбуждённых уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96). Примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд и по сумме причинённого ущерба», — констатировала замглавы СК.