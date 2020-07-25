В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

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Более 58 млрд рублей в год теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России
  • РИА Новости

«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей», — приводит РИА Новости её слова.

Леоненко заявила, что динамика налоговой преступности в период 2016–2019 годов «находится на относительно стабильном уровне».

В июне Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности.

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