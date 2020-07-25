В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России

Более 58 млрд рублей в год теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

РИА Новости