В СК подсчитали ежегодный ущерб от налоговых преступлений в России
- РИА Новости
«По данным Следственного комитета России, в среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей», — приводит РИА Новости её слова.
Леоненко заявила, что динамика налоговой преступности в период 2016–2019 годов «находится на относительно стабильном уровне».
В июне Генеральная прокуратура назвала регионы России с самым высоким показателем коррупционной преступности.