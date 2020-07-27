В России предложили новую статью для УК за мошенничество с налогами

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Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала о проекте новой статьи в Уголовный кодекс — «Налоговое мошенничество».
В России предложили новую статью для УК за мошенничество с налогами
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По её словам, в настоящее время актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства.

«У нас с коллегами идёт дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество»», — сказала она в интервью РИА Новости.

При этом Леоненко подчеркнула, что вопрос пока обсуждается.

Как пояснили агентству в правоохранительных органах, законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

Ранее в СК заявили, что Москва и Московская область являются лидерами по количеству правонарушений в налоговой сфере.

Также сообщалось, что более 58 млрд рублей в год теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.

В начале июля президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.

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