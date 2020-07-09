Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

В частности, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, «касающихся установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%», а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты российских регионов, в размере 0%.

Кроме того, президент поручил кабмину обеспечить принятие поправок о повышенной ставке по НДФЛ в размере 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей.

Правительство должно будет определить виды доходов, к которым применяется эта ставка, и предусмотреть механизм учёта и целевого использования полученных средств.

23 июня Путин во время обращения к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.

При этом налог будет платиться не со всего годового дохода, а с части суммы, превышающей планку 5 млн рублей в год.

Также глава государства призвал создать прозрачный механизм распределения средств, полученных от увеличенного НДФЛ.

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