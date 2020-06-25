Путин призвал создать механизм распределения средств от НДФЛ

Российский президент Владимир Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег, которые будут получены от увеличенного НДФЛ.

«Повторю: потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения», — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты. Его слова приводит РИА Новости.

23 июня Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

Налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над планкой 5 млн рублей.

Эти средства он предложил целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.