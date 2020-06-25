Путин призвал создать механизм распределения средств от НДФЛ

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег, которые будут получены от увеличенного НДФЛ.
Путин призвал создать механизм распределения средств от НДФЛ
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Повторю: потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения», — сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты. Его слова приводит РИА Новости.

23 июня Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

Налог будет платиться не со всего годового дохода, а с объёма превышения над планкой 5 млн рублей.

Эти средства он предложил целевым образом направлять на лечение детей с тяжёлыми редкими заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить