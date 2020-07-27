В СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям

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Москва и Московская область являются лидерами по количеству правонарушений в налоговой сфере, заявила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
В СК назвали Москву и Московскую область лидерами по налоговым преступлениям
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«По количеству возбуждённых уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152)», — цитирует РИА Новости Леоненко.

По её словам, те же самые регионы лидируют по числу дел, направленных в суд, и по сумме причинённого ущерба.

Она уточнила, что лидерами в таких сферах всегда будут крупные экономические регионы.

Ранее стало известно, что более 58 млрд рублей в год теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.

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