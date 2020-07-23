«Он человек слова»: хабаровчанка Олеся Смирнова рассказала, как Михаил Дегтярёв помог ей вернуть дочь

На своей первой встрече с журналистами и блогерами в должности врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поделился историей, которая связывает его с этим регионом. В прошлом году он помог местной жительнице Олесе Смирновой вернуть дочь, которую отец втайне от матери вывез в США. RT удалось поговорить с героиней этой истории.

Год назад в семье жительницы Хабаровска Олеси Смирновой случилась беда: отец взял дочку на прогулку и перестал выходить на связь. Спустя некоторое время выяснилось, что папа тайно вывез ребёнка в США.

Помочь Олесе пытались многие неравнодушные люди, в том числе и нынешний врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, занимавший на тот момент пост главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

В итоге дочку удалось вернуть матери. Об этой истории Дегтярёв упоминал на встрече с хабаровскими журналистами и блогерами, которая состоялась 21 июля. О том, как удалось вернуть ребёнка домой, в эксклюзивном интервью RT рассказала сама Олеся Смирнова.

— Олеся, вы не удивились, когда услышали о том, что Михаил Владимирович упомянул о вас на своей пресс-конференции?

— Не ожидала. Во время самой пресс-конференции мне в директ сразу же стали приходить ссылки, что обо мне говорят. На самом деле, как только я узнала, что он в кандидатах на должность врио губернатора, я сразу же посвятила этому пост в Instagram, отметив, что я поддерживаю его кандидатуру, потому что он откликнулся на мою личную просьбу о помощи и сделал всё, что было в его силах.

— Можете рассказать подробности?

— Это было год назад. Мой бывший муж взял ребёнка на прогулку и перестал выходить на связь. Полгода я не слышала и не видела свою дочку. На тот момент огромное количество людей откликнулись на мою просьбу о помощи, делали всё возможное, чтобы найти ребёнка: кто-то репостил мои сообщения, кто-то деньги отправлял. Михаил Владимирович тоже был среди неравнодушных людей, он помог решить проблему на международном уровне.

Также по теме Дегтярёв назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал свою основную задачу на данном посту.

— Каким образом?

— Выяснилось, что муж улетел с ребёнком сначала в Южную Корею, затем в Японию, а потом в США. Михаил Дегтярёв год назад прилетал в Хабаровск, мои знакомые подошли к нему, объяснили ситуацию, он пообещал помочь.

Затем уже я сама написала ему в Instagram, он мне оставил свою рабочую почту. Я отправила запрос, и мне стали помогать. Я не знаю, с его подачи было возбуждено уголовное дело или нет, но история сдвинулась.

Я полетела в Америку с адвокатами, забрала дочку и приехала в местную полицию, где мы пробыли четыре часа. В итоге дочь отдали папе, аргументируя это тем, что Вики нет в разыскной базе на сайте Интерпола. Я тогда напрямую уже обратилась к Михаилу Владимировичу, и он сделал так, что буквально через пару часов Вика там появилась. И уже экстренным решением суда дочь была передана мне до основного судебного заседания. Неизвестно, какой бы ход был у всей этой истории в обратном случае.

— Вы лично знакомы с Дегтярёвым?

— Да. Когда была в Москве, я с ним встречалась, чтобы поблагодарить за содействие. Когда мы вернулись в Хабаровск, нас тут очень тепло встретили. Я ему отправляла фотографии из аэропорта: с цветами, хлопушками и прочим. Ему было очень приятно.

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— Как вы относитесь к тому, что он теперь временно исполняет обязанности губернатора?

— Для меня он в первую очередь человек, который лично мне помог. Думаю, что раз ему доверили наш регион, значит, у него есть всё, чтобы с этой должностью справиться. Поэтому я, безусловно, рада приветствовать его в Хабаровске.

Он человек слова: пообещал — сделал. Изначально мы с ним не были лично знакомы, он просто поверил в мою историю, понял, что ребёнок в опасности, сделал всё, что было в его силах.

Помогало очень много людей, и он — один из неравнодушных к моей беде. Поэтому я надеюсь, что политик он такой же, как человек: сильный, добрый и смелый. Хочется верить, что жители Хабаровского края очень быстро его полюбят и примут.

— Ваши близкие разделяют такую позицию?

— Все близкие и родственники знают, кто и как мне помогал. Конечно же, они поддерживают Михаила Владимировича, по-другому и быть не может. А как по-другому, если есть факт безвозмездной и бескорыстной помощи. Имея возможности, человек взял и помог. Он мог сказать, что занят, проигнорировать, забыть. Но он откликнулся и помог — просто так.