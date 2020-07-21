Дегтярёв назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал свою основную задачу на данном посту.

«Эта задача поставлена... она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы. Других задач у меня нет», — цитирует РИА Новости Дегтярёва.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин, назначая Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края, руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей.