В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин, назначая Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края, руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главным образом, президент руководствовался основной задачей — наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что речь идёт о работе «в том числе и в русле основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые сейчас ставятся во главу угла».

По его словам, глава государства учитывал мнение жителей региона.

Ранее прибывший в Хабаровск Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей.

20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста руководителя региона в связи с утратой доверия.