В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края
- © Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
«Главным образом, президент руководствовался основной задачей — наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что речь идёт о работе «в том числе и в русле основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые сейчас ставятся во главу угла».
По его словам, глава государства учитывал мнение жителей региона.
Ранее прибывший в Хабаровск Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей.
20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста руководителя региона в связи с утратой доверия.