Дегтярёв прокомментировал своё назначение врио главы Хабаровского края
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- РИА Новости
Он отметил, что президент России Владимир Путин доверил ему очень серьёзное дело.
По словам политика, он с огромным уважением относится к выбору жителей края, который был оформлен на губернаторских выборах и в законодательную думу.
«Федеральный центр услышал и учёл мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня», — цитирует Дегтярёва РИА Новости.
Он подчеркнул, что сейчас главная задача — работать на благо людей.
Ранее сообщалось, что Дегтярёв прилетел в Хабаровск и был представлен региональному правительству.
20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы региона в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярёв.