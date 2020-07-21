Дегтярёв прокомментировал своё назначение врио главы Хабаровского края

Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей региона.

Он отметил, что президент России Владимир Путин доверил ему очень серьёзное дело.

По словам политика, он с огромным уважением относится к выбору жителей края, который был оформлен на губернаторских выборах и в законодательную думу.

«Федеральный центр услышал и учёл мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня», — цитирует Дегтярёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача — работать на благо людей.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв прилетел в Хабаровск и был представлен региональному правительству.

20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы региона в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярёв.



