Дегтярёв прокомментировал своё назначение врио главы Хабаровского края

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Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярёв заявил, что его назначение стало результатом того, что Москва услышала запрос избирателей региона.
Дегтярёв прокомментировал своё назначение врио главы Хабаровского края
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Он отметил, что президент России Владимир Путин доверил ему очень серьёзное дело.

По словам политика, он с огромным уважением относится к выбору жителей края, который был оформлен на губернаторских выборах и в законодательную думу.

«Федеральный центр услышал и учёл мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня», — цитирует Дегтярёва РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача — работать на благо людей.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв прилетел в Хабаровск и был представлен региональному правительству.

20 июля Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы региона в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярёв.

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