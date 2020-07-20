Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края.

«Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что ЛДПР назвала возможных кандидатов на пост врио хабаровского губернатора, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала будет подписан.

Чиновник был задержан в Хабаровске 9 июля. Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.