Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края

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Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края.
Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что ЛДПР назвала возможных кандидатов на пост врио хабаровского губернатора, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала будет подписан.

Чиновник был задержан в Хабаровске 9 июля. Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах. 

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