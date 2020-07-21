Дегтярёва представили правительству Хабаровского края

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Временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва представили региональному правительству, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Дегтярёва представили правительству Хабаровского края
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как отмечается, представление проводил заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Пресс-конференция перенесена из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Дегтярёв прилетел в Хабаровск.

20 июля российский лидер Владимир Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы региона в связи с утратой доверия. Врио был назначен Дегтярёв.

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