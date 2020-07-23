Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, позвонивший врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.

«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяца», — написал Дегтярёв в Telegram-канале.

Ранее Дегтярёв предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей региона.