Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

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Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
  • РИА Новости

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, позвонивший врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.

«Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время и рассмотрит наши предложения, которые мы сформулируем в течение ближайшего месяца», — написал Дегтярёв в Telegram-канале.

Ранее Дегтярёв предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей региона.

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