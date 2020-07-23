Дегтярёв предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае

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RT
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей региона. Об этом сообщило РИА Новости.
Дегтярёв предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
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Участники совещания по вопросам ЖКХ сообщили Дегтярёву о том, что у ресурсоснабжающей организации образовалась большая задолженность за газ из-за долгов населения. 

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих... Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией... Людей волнуют цены», — сказал врио главы региона.

Дегтярёв сообщил, что в 2018 году Хабаровский край находился на 72-м месте из 85 по доле расходов населения за жилищно-коммунальные услуги.

По его словам, нужно «попробовать снизить тарифы для населения через обращение в Федеральный центр субсидирования».

При этом министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин заявил журналистам, что власти намерены рассмотреть возможность снижения тарифов для малообеспеченных граждан.

Ранее Дегтярёв заявил, что планирует обсуждать с общественностью вопросы реализации национальных проектов, адресных программ и бюджета.

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