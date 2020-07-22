Дегтярёв планирует обсуждать нацпроекты с общественностью

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что планирует обсуждать с общественностью вопросы реализации национальных проектов, адресных программ и бюджета на 2021 год.

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал в ходе встречи с членами Общественной палаты края.

По его словам, его волнует, как распределяются деньги при строительстве объектов в регионе.

«Чиновники — и здесь, и в Москве, и в других регионах — иногда действуют утилитарно, по своему усмотрению, где (построить. — RT) школы, где — больницы, где — дороги, благоустройство, а народ забывают спросить», — сказал он.

Дегтярёв добавил, что «такого, по крайней мере до сентября 2021 года, не будет», пока он находится на посту врио губернатора Хабаровского края.

Ранее Дегтярёв заявил, что пока не думает об участии в губернаторских выборах.

20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Михаил Дегтярёв.