Дегтярёв рекомендовал тратить энергию митингующих на волонтёрство

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что энергию митингующих в Хабаровске необходимо тратить на помощь ветеранам, пожилым людям, спортивным командам.

Дегтярёв в своём Instagram опубликовал видео прогулки по Хабаровску в первое утро в новой должности.

«От того, что покричали под окнами губернатора... жизнь не улучшится, а вот помочь ветеранам, бабушке собрать урожай на даче, помочь спортивной команде — вот куда энергию будем тратить», — сказал он на видеозаписи.

Также Дегтярёв заявил, что не уйдёт с поста врио главы региона, поскольку перед ним стоит «куча задач». По его словам, у него на столе скопилась стопка документов высотой метр, так как Хабаровский край был без руководителя около десяти дней.

«Те, кто кричит: «Дегтярёв, уходи!» Не уйду! Потому что работать надо», — заявил он.

20 июля президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного по делу об убийствах Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио губернатора был назначен Михаил Дегтярёв.