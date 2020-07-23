Песков рассказал о первых днях работы Дегтярёва в Хабаровском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деятельности врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва, который приступил к работе несколько дней назад.

«Дегтярёв всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона. Вот чем сейчас в первоочередном порядке занимается исполняющий обязанности», — сказал Песков.

При этом Песков отметил, что, «безусловно, от общения с гражданами никто не отказывается».

Он отметил, что «нужно подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки» работе Дегтярёва.

Ранее Дегтярёв сообщил, что правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.