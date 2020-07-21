«Решение социальных задач и проблем»: Дегтярёв назвал свои приоритеты в работе на посту врио главы Хабаровского края

Назначенный на пост врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл в регион. В ходе встречи с членами краевого правительства он обозначил основные приоритеты в работе, в числе которых — решение социальных проблем местных жителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый руководитель субъекта РФ должен будет наладить работу органов власти в Хабаровске. Накануне Дегтярёв сменил на посту губернатора Сергея Фургала, отправленного в отставку «в связи с утратой доверия». Экс-главу региона обвиняют в причастности к организации убийств.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл в административный центр региона для исполнения своих обязанностей. Его представили краевому кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона.

Во время своей первой речи на посту врио главы Хабаровского края он выразил надежду на то, что «мир и согласие» вернутся на улицы краевых городов.

«Готов с вами работать день и ночь. Я вам обещаю, что свет в моём окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи», — сказал Дегтярёв, обращаясь к членам хабаровского правительства.

По его словам, главная задача — работать на благо местных жителей. Одними из первоочередных задач властей региона он назвал реализацию приоритетных нацпроектов и подготовку к отопительному сезону.

«Нам всем нужно объединиться в решении социальных задач и проблем, которые волнуют людей. Важно, чтобы зарплаты вовремя выплачивались, жители своевременно получали причитающиеся социальные гарантии и льготы. И, учитывая серьёзные риски распространения коронавируса, особое внимание мы должны уделить охране здоровья жителей края», — добавил врио губернатора.

После вступительной речи Дегтярёва с докладом о текущей ситуации по борьбе с COVID-19 в регионе выступил министр здравоохранения края Александр Витько. Как следует из данных оперштаба, Хабаровский край — единственный субъект РФ, где уже десять недель подряд происходит рост случаев заболевания коронавирусом. По данным на 21 июля, общее число заболевших составляет 6344 человека, при этом выздоровели 3300 пациентов, от осложнений на фоне инфекции умерли 52 человека.

В ходе встречи мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил о готовности помогать новому руководителю региона, а заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Григорий Куранов вручил Дегтярёву деревянный штурвал для того, чтобы «держать верный курс» в своей работе.

Вместе с тем Государственная дума 21 июля в ходе пленарного заседания приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Михаила Дегтярёва в связи с его назначением на пост врио главы Хабаровского края.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Владимир Путин учитывал мнение жителей Хабаровского края, а также деловые качества и богатый политический опыт Дегтярёва при его назначении на пост врио губернатора этого субъекта РФ.

«Главным образом президент руководствовался основной задачей — наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске, работу в том числе и в русле основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые сейчас ставятся во главу угла», — пояснил Песков, говоря о том, как выбирался кандидат на пост врио хабаровского губернатора.

Накануне президент Владимир Путин назначил на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, отправив в отставку Сергея Фургала «в связи с утратой доверия». 9 июля Фургал был арестован по обвинению в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, которые, по данным следствия, совершались организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам экс-губернатор своей вины не признаёт.

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При этом в Следственном комитете сообщали о наличии неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Сергей Фургал и его деловой партнёр Николай Мистрюков на первоначальном этапе расследования убийства Евгения Зори оказывали «серьёзное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», которые информировали его о предварительном следствии, а также на лиц, дававших показания.

«Учитывая имеющиеся сведения, Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и с сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.