«Планировал применение зажигательных устройств»: ФСБ сообщила о предотвращённом теракте в Хабаровске

В Хабаровске предотвращён теракт, сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из республик Центральной Азии, планировавшего преступление по указанию главарей международной группировки. У злоумышленника, в частности, изъяли телефон, где обнаружена видеозапись его присяги руководителям террористов. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили террористический акт в Хабаровске. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Представители спецслужбы провели ряд мероприятий, в ходе которых задержали гражданина одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения. Злоумышленник «планировал по указанию главарей международных террористов совершение теракта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей».

После совершения задуманного преступник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности тергруппировок.

«Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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Контртеррористические спецоперации ФСБ

В течение последнего месяца ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях сторонников международных террористических организаций в различных регионах России.

Так, 3 июля на территории Карачаево-Черкесской Республики были задержаны пятеро членов экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Они выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — Халифата. У них изъяли экземпляры псевдорелигиозной экстремистской литературы, записи лекций радикальных проповедников, а также травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации или участие в ней»).

7 июля в Республике Крым была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** — задержаны трое главарей и четверо участников группировки. Радикалы осуществляли «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти». Они, в частности, занимались распространением среди местных жителей террористической идеологии и вербовкой в свои ряды крымских мусульман.

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13 июля сотрудникам ФСБ удалось раскрыть деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство»***, в состав которой входили шестеро граждан одной из среднеазиатских стран и России. Главарь ячейки получил смертельные ранения при задержании, он открыл огонь по сотрудникам спецслужбы и подорвал СВУ. После этого в Ростове-на-Дону были задержаны оставшиеся пять членов группы. Преступники «готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях». В их отношении возбуждены дела по статьям «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Отметим, что в середине июня директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил главе государства о количестве терактов, которые были предотвращены в России за последние десять лет.

«За эти десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов», — говорил Бортников 16 июня.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.