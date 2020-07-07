По делу о госизмене: что известно о задержании советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

Советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос», бывший корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов задержан по подозрению в государственной измене. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация не связана с журналистской деятельностью Сафронова. Как заявили в ФСБ, Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос», бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Ивана Сафронова.

Как ранее сегодня сообщили в ФСБ, Сафронов подозревается в передаче представителю одной из спецслужб стран НАТО сведений, представляющих гостайну.

Как отметил Песков, ситуация не связана с журналистской деятельностью Сафронова.

«Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности. Он обвиняется по статье о госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что президента не информировали о задержании Сафронова.

«Совершенно нет необходимости президента ставить в известность о всех нюансах работы контрразведки, это работа, которая ведётся 24 часа в сутки», — пояснил Песков.

Ранее стало известно, что советник генерального директора Роскосмоса, бывший корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов был задержан следственными органами, об этом сообщалось в информационном сообщении на сайте «Роскосмоса».

Сафронову предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В «Роскосмосе» отметили, что компания содействует следствию, а задержание Сафронова «не касается его текущей работы в госкорпорации».

В сообщении Федеральной службы безопасности России сказано, что Иван Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.

«Федеральной службой безопасности в Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — сообщают в ФСБ.

В ФСБ заявили, что оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Источник RT в СК России подчеркнул, что данное дело находится в компетенции ФСБ.

«Следственный комитет не будет заниматься расследованием дела в отношении Сафронова. Оно связано с гостайной, поэтому расследованием занимаются сотрудники ФСБ», — сообщили в ведомстве.

Тем временем пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко заявила, что следствие просит суд арестовать Сафронова по делу о госизмене.

«В Лефортовский районный суд Москвы поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России», — сказала она.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил агентству ТАСС, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации.

«Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности Роскосмоса. Доступа к закрытой информации не имел», — сказал Рогозин.

По словам Рогозина, он знал Сафронова на протяжении нескольких лет как глубоко разбиравшегося в материале журналиста. «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности», — добавил он.

Как сообщало в мае 2020 года агентство ТАСС со ссылкой на источник, бывший журналист газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Сафронов был назначен советником генерального директора «Роскосмоса». На новом месте, по данным агентства, Сафронов должен был заниматься «выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в неё предприятий» и «кураторством ряда спецпрограмм».



ИД «Коммерсантъ» выпустил заявление в поддержку Сафронова, при этом журналисты отвергли обвинения в его адрес.

«Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них», — отметили в «Коммерсанте».

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика». В 2010-2019 годах был корреспондентом и спецкорреспондентом газеты «Коммерсантъ», в 2019-2020 годах — спецкорреспондентом газеты «Ведомости». Во время своей журналистской деятельности он занимался освещением военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности.

Сафронов ушёл из «Коммерсанта» после скандальной статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В вышедшем в апреле 2019 года материале со ссылкой на анонимные источники сообщалось, что Матвиенко якобы может покинуть свой пост. Тогда пресс-секретарь спикера верхней палаты Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами.