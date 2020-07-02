Проведено более 20 млн тестов: в России выявили 6760 новых случаев COVID-19
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За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 32,1% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Отметим, что днём ранее было зафиксировано 6556 случаев. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 661 165 человек.
С начала эпидемии в России выздоровели 428 978 человек, в том числе 6047 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 9683 пациента. За сутки умерли 147 человек.
Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству выявленных случаев заболевания (228 871), однако уровень прироста постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 662 новых случая COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 611, а за день до этого — 745.
«В столице подтверждено 662 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это примерно в десять раз меньше, чем на пике эпидемии, 7 мая, когда было зафиксировано 6703 случая коронавируса», — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
При этом 42,9% от общего числа новых заболевших составили люди в возрасте от 18 до 45 лет.
В число других регионов, где за сутки выявили более 200 новых заболевших, вошли: Московская область (317), Ханты-Мансийский АО (266), Санкт-Петербург (258), Иркутская область (243), Нижегородская область (234), Свердловская область (224).Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 20,1 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 316 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 286 тыс. человек.
При этом на территории России тестирование на COVID-19 проводят 783 лаборатории, в том числе 542 — при государственных медицинских организациях.
Кроме того, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали об исследовании популяционного иммунитета населения к коронавирусу, которое организовано в 23 субъектах РФ. В июне пилотными регионами стали Санкт-Петербург, Тюменская область и Хабаровский край.
«Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтёров в Хабаровском крае», — отметили в Роспотребнадзоре.
Исследование проводилось среди лиц от одного года до 70 лет и старше вне зависимости от наличия или отсутствия перенесённого заболевания COVID-19.
Выплаты медикам
В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства сообщил, что на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам в июле будет выделено 7,5 млрд рублей.
«Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 млрд рублей на президентские выплаты для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», — сказал он.
27 июня Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам, контактирующим с больными COVID-19, на два месяца — июль и август. Премьер обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только денежные средства попадают в субъекты РФ, они должны сразу доводиться до медработников.
- РИА Новости
- © Тимур Батыршин
Напомним, что в апреле президент Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. 23 июня глава государства заявил о продлении стимулирующих выплат на два месяца.
«При этом особо подчеркну: стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчёте отпускных. Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причём независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск», — сказал российский лидер.
Согласно поручениям президента России, для врачей доплата составляет 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестёр — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсёстры и водители машин — 25 тыс. рублей.
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