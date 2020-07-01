Четыре варианта: российские учёные создали высокоточные тест-системы на антитела к коронавирусу

Учёные Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН разработали четыре тест-системы на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. По словам одного из разработчиков, Георгия Скрябина, новые тесты выявляют три класса антител. Это позволяет определить не только наличие или отсутствие заболевания, но также силу иммунитета при его наличии и то, насколько интенсивно организм боролся с вирусом.

Коллективом Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН) созданы высокоточные тест-системы для выявления больных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом RT сообщил один из разработчиков, инженер цеха выделения и очистки ИБХ РАН Георгий Скрябин.

В ходе исследования учёные выделили необходимые для создания тестов присущие только SARS-CoV-2 белки — антигены. Затем на их основе был получен комплекс антигенов для обнаружения антител к коронавирусу как в сыворотке, так и в плазме крови человека.

Опытная партия тест-систем прошла клинические испытания в красной зоне ЦКБ РАН на сыворотках крови более 400 больных коронавирусной инфекцией, сообщили разработчики.

Тест-системы представлены в четырёх вариантах: общий скрининговый тест и три системы для определения конкретного класса антител.

«Вначале необходим общий скрининг на наличие антител, чтобы получить ответ «да» или «нет». Если они обнаружены, это означает, что вирус либо ещё есть, либо уже побывал в организме. И в этом случае необходим расширенный анализ», — пояснил в беседе с RT Георгий Скрябин.

В случае положительного скрининг-теста необходимо выявить присутствие в организме каждого из трёх классов антител: IgA, IgG и IgM (иммуноглобулин A, G и М). Проверка на наличие этих антител даёт врачам понимание происходящих в организме пациента процессов. Так, антитела IgM появляются в первые дни болезни. Антитела класса IgА являются маркерами текущей или недавно перенесенной коронавирусной инфекции, которая может протекать без проявлений, в лёгкой форме или в виде тяжёлого двустороннего воспаления лёгких. Класс IgG сообщает медикам о присутствии иммунитета, так как эти антитела проявляются в крови примерно через 20 дней после заражения.

Сопоставление объёмов присутствия в организме этих трёх классов антител позволяет выявить наличие коронавируса в организме, стадию развития и интенсивность болезни. Если же коронавирус «ушёл», то тесты покажут, как давно это произошло, позволят определить тяжесть перенесённого заболевания и силу выработанного иммунитета.

Георгий Скрябин отметил, что на рынке уже существуют эффективные тест-системы на антитела к коронавирусу. Особенность и уникальность новой системы в том, что она охватывает три класса антител и работает, по его словам, «хорошо и точно».

«Во время клинических испытаний мы брали условных 50 сывороток с подтверждёнными антителами и 50 без антител. В нашей выборке тест-система ни разу не ошиблась», — заявил RT Скрябин.

В настоящее время набор для тестирования пациентов на антитела класса IgG прошёл государственную регистрацию, а регистрация оставшихся трёх наборов находится в завершающей стадии. Как сообщили в ИБХ РАН, по данной разработке также оформляется патентная заявка.