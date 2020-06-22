Способна обеспечить иммунитет на два года: в НИЦ Гамалеи рассказали о вакцине от COVID-19

Вакцина от коронавируса, разработанная Минобороны совместно с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, способна обеспечить иммунитет от COVID-19 минимум на два года. Как пояснил директор центра Александр Гинцбург, препарат будут вводить два раза. Один ген вводится на разных носителях, что даёт возможность получить защитный иммунитет на увеличенный период времени.

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Минобороны РФ совместно с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, способна обеспечить иммунитет от COVID-19 минимум на два года. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Он пояснил, что препарат использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок «короны» у вируса.

«Вакцина вводится дважды. Причём один и тот же ген вводится на разных носителях, что даёт возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — рассказал Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

Он пояснил, что длительный срок действия препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

«Так как вакцина от коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более», — заключил Гинцбург.

Помимо этого, директор центра рассказал, что для массовой вакцинации населения России потребуется выпустить до 70 млн доз препарата. Российское руководство и организации здравоохранения уже принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины, уточнил он.

Тем временем иранские учёные пришли к выводу о существовании связи группы крови пациента со смертностью от коронавируса. Согласно результатам исследования, которые приводит РИА Новости, люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных COVID-19 осложнений. Препринт исследования опубликован на портале MedRxiv.

Отмечается, что к таким же выводам пришли китайские и американские специалисты. Все они отметили, что пациенты с третьей и четвёртой группами умирали реже, а наименее уязвимыми к COVID-19 учёные назвали людей с первой группой крови.

В России за последние сутки выявлено 7600 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число из них (1068) зарегистрировано в Москве и Московской области (506).

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

За сутки от заболевания излечились ещё 4705 человек, 95 пациентов скончались, сообщает сайт стопкоронавирус.РФ.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 592 280, за всё время выздоровели 344 416 человек, умерли 8206 заболевших.

В Роспотребнадзоре отметили, что в стране проведено более 17,2 млн тестов на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 312 тыс. человек.

Тем временем российские регионы продолжают снимать или, наоборот, продлевать введённые из-за коронавируса ограничительные меры, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу в регионе. Он пояснил, что на данном этапе «отменяются режимы самоизоляции и «стоп-колеса» на всей территории региона.

«Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия — от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов... Кроме того, остаются обязательными справки на COVID-19 для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Грозный», — указал Кадыров.

В то же время правительство Иркутской области объявило о продлении режима самоизоляции до 28 июня. Людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

При выходе из дома следует соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в общественных местах, в транспорте и на работе.

Власти Чукотки также продлили режим самоизоляции в округе до 29 июня. При этом прибывающие пассажиры освобождаются от обязательного карантина после экспресс-тестирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности второй волны коронавирусной инфекции, отметил, что от подобных вспышек не застрахован никто, однако указал на положительную текущую ситуацию в России.

«Но мы с вами говорим об усреднённых показателях и о тенденциях, которые выстраиваются из данных по всей территории страны, и сейчас у нас пока эта тенденция благоприятная», — добавил он.