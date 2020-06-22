В России за сутки подтверждено 7600 случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки подтвердили 7600 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных за время пандемии случаев COVID-19 достигло 592 280. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2473 (32,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 7728 случаев коронавируса.

По последним данным Роспотребнадзора, в стране провели более 17,2 млн тестов на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 312 тыс. граждан.