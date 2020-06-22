В России за сутки подтверждено 7600 случаев заболевания коронавирусом
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2473 (32,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне было выявлено 7728 случаев коронавируса.
По последним данным Роспотребнадзора, в стране провели более 17,2 млн тестов на выявление коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются 312 тыс. граждан.