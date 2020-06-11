Простились с погибшим: под Рязанью похоронили Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Ефремова

Сергея Захарова, погибшего в автомобильной аварии с участием актёра Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминском в Рязанской области. Отпевание мужчины прошло в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константинове. В то же время самого Ефремова вызывали на допрос в связи с двумя возбуждёнными уголовными делами: по статьям о «нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем смерть одного и более лиц» и «незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств».

В четверг, 11 июня, в Рязанской области прошли похороны Сергея Захарова, скончавшегося от многочисленных травм после автомобильной аварии: в его автомобиль врезался выехавший на встречную полосу актёр Михаил Ефремов, который в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отпевание Захарова прошло в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константинове. Попрощаться, со слов священника, пришли около 60 человек. На входе в церковь людям выдавали маски в связи с эпидемиологической обстановкой, а рядом со зданием дежурили сотрудники полиции и медики.

Затем траурная процессия направилась в соседнее село Кузьминское, где Захарова похоронили рядом с могилой отца.

«Таких людей было бы у нас побольше, то жизнь была бы другая, а не как этот Ефремов. По жизни был порядочным человеком, воспитывал детей, внуков. Только хорошее можно сказать. Буквально неделю назад здесь (в селе. — RT) воду делал маме», — рассказала журналистам жительница села Надежда Ерёмина.

Новое дело

Тем временем Михаила Ефремова доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбуждённого по п. «а» ч. 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

«Также пройдёт его допрос по уголовному делу, возбуждённому по статье 228.1 УК РФ, («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), после чего будет решён вопрос о его процессуальном статусе по данному делу», — приводит текст сообщения ТАСС.

Михаила Ефремова доставили домой после допроса

Накануне по требованию прокурора Москвы Дениса Попова уголовное дело в отношении актёра было передано из УВД по ЦАО в ГСУ ГУ МВД по столице. Также в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП на Смоленской площади было открыто ещё одно уголовное производство.

В столичной прокуратуре сообщили, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроив ДТП, в результате которого погиб человек. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. При этом в ГИБДД Москвы рассказали, что за последние полтора года ему выписали 50 административных правонарушений в области дорожного движения, большая часть которых связана с превышением скоростного режима и нарушением разметки.

Также по теме «Неустановленными лицами»: возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту сбыта наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного...

Напомним, вечером 8 июня в районе Смоленской площади на Садовом кольце Михаил Ефремов, находясь за рулём Jeep Grand Cherokee Overland 2013 года выпуска, двигался по второй слева от разделительной линии полосе. Однако в месте, где дорога делала изгиб и нужно было уйти правее, внедорожник продолжил движение прямо и, оказавшись на встречной полосе, врезался в небольшой фургон на базе автомобиля Lada. Водитель отечественного автомобиля, 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, получил множественные травмы. Утром 9 июня он скончался в реанимации НИИ им. Склифосовского.

В разговоре с RT автоэксперты, проанализировав видеозапись ДТП и поведение автомобиля, которым управлял актёр, пришли к выводу, что Ефремов мог уснуть за рулём непосредственно перед столкновением.

Напомним, 28 июня 2019 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые значительно ужесточают ответственность нетрезвых водителей за ДТП с тяжкими последствиями. Виновников таких аварий фактически приравняли к убийцам: в частности, за ДТП с погибшим виновнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, в случае смерти двух и более лиц — до 15 лет тюрьмы.

Согласно данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло 16 458 ДТП с водителями, находившимися в состоянии опьянения. В этих авариях погибли 4645 человек, 22 360 человек были ранены.

После инцидента с участием Михаила Ефремова в Совете Федерации предложили ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз, то пожизненно», — цитирует РИА Новости сенатора Сергея Леонова.