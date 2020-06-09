Трансляция от здания суда, где проходит заседание по избранию меры пресечения Ефремову

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RT
В Таганском суде Москвы проходит заседание по избранию меры пресечения актёру Михаилу Ефремову. Накануне вечером Ефремов, управляя собственным автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого позднее скончался в больнице. Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови актёра, ему грозит до 12 лет лишения свободы. RT ведёт прямую трансляцию.

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