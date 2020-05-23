«Помог избежать негативного сценария»: в Московской области прекращено действие режима цифровых пропусков

С 23 мая в Московской области отменяется пропускная система. Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, действовавший с 15 апреля режим цифровых пропусков помог избежать негативного сценария развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем в Подмосковье вводится штраф за нахождение в общественных местах и транспорте без маски. Он составит 4 тыс. рублей.

В субботу, 23 мая, на территории Московской области прекращает действие пропускная система, которая была введена 15 апреля в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника их нужно оформить на mos.ru. В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — написал Воробьёв в своём Instagram.

При этом Воробьёв отметил, что режим цифровых пропусков и другие меры вкупе с ответственным подходом граждан к соблюдению ограничений и героизмом медиков «помогли избежать негативного сценария».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 27 мая передвижение по столице будет возможно только с использованием московских цифровых пропусков.

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Наряду с этим Воробьёв пояснил, что маска становится обязательным стандартом в общественных местах и транспорте. Вдобавок рекомендовано использование перчаток.

«Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных COVID-19 60—80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких. Поэтому маски, перчатки, дезинфекция — это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьёзно», — пояснил Воробьёв.

Позднее в интервью телеканалу «Россия 1» он подчеркнул, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Московской области, он составит 4 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья также сообщил, что с 25 мая заработают офисы продаж на стройках жилья, салоны продаж автомобилей и сервисы каршеринга (с арендой транспортного средства на пять суток и более). Кроме того, в несколько этапов откроются многофункциональные центры по предоставлению госуслуг. Ранее в регионе заработали строительные и промышленные предприятия.

Помимо этого, Воробьёв подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса стабильна, но говорить о том, что нет рисков для её ухудшения, пока рано. При этом система здравоохранения Московской области больше не находится «под жуткой нагрузкой».

«Мы стабилизировались на цифре выявления больных коронавирусной инфекцией порядка 890—920, это ниже, чем на прошлой неделе (900—1000). Существует снижение госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется от 20 до 50 человек. До этого цифры были и 300, 200, 150 человек в день», — заявил губернатор.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Напомним, что Московская область занимает второе место в России по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье зафиксировано 31 807 случаев. Вместе с тем были выписаны по выздоровлению 4699 человек. Однако от осложнений, связанных с COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, умерли 312 пациентов.

Всего же в России общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 326 488, всего излечились 99 825 человек.

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При этом в ночь на 23 мая стало известно о смерти в Москве ещё 67 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Таким образом, в общей сложности с начала эпидемии COVID-19 умерли уже 3316 пациентов, из них 1934 человека — в Москве.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что российской столице удалось избежать худшего сценария развития ситуации с коронавирусом, но по-прежнему необходимо сохранять жёсткие ограничения.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на то, что Россия вышла на плато по заболеваемости. В то же время президент Владимир Путин, несмотря на улучшающуюся эпидемиологическую обстановку, выступил с предупреждением.

«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени ещё сегодня живём, нам нужно думать о том, о чём говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, — может быть ещё и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть готовыми и к такому развитию ситуации», — заявил Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.