«Главное, нет безразличных»: подведены итоги голосования по первому выпуску проекта «Последнее слово»

Новый выпуск проекта RT «Последнее слово», посвящённого несправедливым судебным решениям, выходит 19 мая. В нём подведут итоги голосования по первому эпизоду и расскажут три новые спорные истории. Как всегда, зрителям предстоит оценить рассказы актёров, обдумать обстоятельства уголовных дел и вынести свой вердикт. Чья история оказалась реальной в первой серии и кого зрители могут признать невиновным на этот раз — в материале RT.

19 мая выходит новый эпизод проекта RT «Последнее слово», который посвящён несправедливо вынесенным приговорам. В первой серии актёры рассказывали три истории: одна из них произошла в реальности и была описана в рубрике RT «Не один на один», а две — выдумка сценаристов, вдохновлённых творчеством российских судов. Все три случая пестрят правдоподобными деталями, что запутывает зрителя. Актёры играют роль осуждённых по различным статьям и в рамках проекта выступают с последним словом.

В течение трёх дней зрителям RT — «суду присяжных» — нужно отдать свой голос за одного из героев. Актёр, которого зрители признают невиновным, получает чек на 100 тыс. рублей. Эти деньги будут отправлены семье человека, о котором мы писали в рубрике «Не один на один» и чья история попала в один из выпусков «Последнего слова».

«Проект осветили десятки СМИ и топовые Telegram-каналы, что говорит об интересе к теме, — рассказала продюсер Анастасия Приказчикова. — Мы собрали интересную обратную связь, которая была очень важна для дальнейшей работы над проектом. Есть как негативные, так и позитивные реакции — в целом мы рассчитывали именно на такой фидбэк. Главное, нет безразличных. Старт на таком крупном канале, как RT, со сложившейся аудиторией и отношением к освещаемым темам, безусловно, также наложил отпечаток на реакцию зрителей. В дальнейшем для привлечения внимания к «Последнему слову» мы планируем добавлять больше фактов в истории, брать более острые и резонансные темы».

В предыдущих сериях

Итак, в первом эпизоде рассматривались дела трёх человек. Первый герой обвиняется в умышленном убийстве жены и сокрытии улик. При этом тело женщины или следы убийства так и не были найдены, а свидетели утверждали, что видели её живой. Подсудимый говорит, что дал признательные показания после непрерывного 30-часового допроса.

Вторая история о молодом человеке, которого обвиняют в том, что он дал собаке кусок мяса, начинённый лезвиями. Сам он утверждает, что не догадывался о содержимом куска мяса, а животных не обижал никогда в жизни.

Последней выступала женщина, обвиняемая в оставлении в опасности собственного ребёнка. По её словам, она припарковалась на месте для инвалидов и отошла на минуту, когда машину, в которой находился приёмный четырёхлетний сын подсудимой, эвакуировали на штрафстоянку. В итоге ребёнок сильно простудился и попал в больницу с пневмонией.

Премьерный выпуск «Последнего слова» посмотрели более 100 тыс. человек.

Зрители посчитали, что несправедливо осуждён фигурант первой истории, которому инкриминировалось убийство жены, и оправдали его. Сторону женщины с ребёнком в машине заняли более трети проголосовавших, а вот в невиновность парня, обвиняемого в жестоком обращении с животным, поверил только каждый пятый.

Логика и интуиция не подвели наших зрителей: именно первая история произошла в реальности. Житель Евпатории Владимир Левченко более двух лет находится в СИЗО из-за обвинения в умышленном убийстве собственной жены Натальи Черновой.

Ни тела, ни улик

Уголовное дело в отношении Левченко было возбуждено 8 ноября 2017 года. Как рассказывал RT, в июле 2017 года он пришёл в полицию и сообщил, что его жена пропала. По его словам, она страдала алкоголизмом, часто уходила в запои и из последнего загула так и не вернулась. Мужчина не только написал заявление в полицию, но и сам занимался поисками супруги, расклеивая объявления с её фотографией.

Спустя несколько месяцев правоохранители заподозрили Левченко в убийстве. По словам полицейских, после допроса он сам признался в том, что задушил Наталью, постепенно расчленял её труп с помощью кухонного ножа и выносил части тела на помойку в пакетах. Сам Левченко впоследствии отказался от своих слов и заявил, что признательные показания дал после того, как его 30 часов подряд продержали без еды, воды и сна. Кроме того полицейские, со слов подозреваемого, угрожали его семье.

До сих пор следствие не смогло найти ни одного доказательства убийства женщины. В квартире супругов не было следов крови даже в сифонах и канализационных трубах. На ноже, которым, по версии следствия, Левченко расчленял жену, биоматериал также отсутствовал. Кроме того, независимая экспертиза показала, что полностью расчленить тело человека таким ножом невозможно.

Фрагментов тела Натальи также обнаружено не было, что сделало невозможным установление причины смерти. Зато были свидетели, видевшие жену фигуранта живой спустя несколько месяцев после даты предполагаемого убийства. Некоторые из них говорят, что следователи оказывали на них давление во время допросов, выражая сомнение в правдивости их показаний.

В октябре 2018 года приговором судьи Евпаторийского городского суда Алексея Нанарова Левченко был признан виновным и приговорён к восьми годам колонии строгого режима. Правда, в силу этот приговор так и не вступил — защита Левченко подала апелляцию. В итоге Верховный суд Крыма встал на сторону обвиняемого — признал приговор необоснованным и вернул дело в прокуратуру на доследование.

В свою очередь, прокуратура Крыма не нашла нарушений в уголовном деле, посчитав, что для выводов о причастности Левченко к убийству есть достаточные основания. Того же мнения придерживается и СК по Евпатории.

Между тем Верховный суд Республики Крым в марте 2020 года отправил на повторное рассмотрение иным составом судей вопрос о продлении срока содержания Левченко под стражей. Тогда же генпрокурора России Игоря Краснова попросили взять процесс утверждения обвинения в деле Левченко под личный контроль.

Новый эпизод

Во второй части «Последнего слова» также рассказываются три истории. Первый подсудимый обвиняется по статье 107 УК РФ («Убийство, совершённое в состоянии аффекта»). Мужчина некоторое время посещал собрания, которые похожи на встречи сектантов, хотя сам он говорит, что это просто люди, учащие, как жить в гармонии с собой. В какой-то момент он среагировал на мигание лампы в помещении и отключился. Когда он очнулся, то обнаружил, что рядом лежит тело с множественными колото-резаными ранами. Убитым оказался мужчина, с которым несколько раз видели девушку героя.

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Следующий фигурант, которого сыграл актёр Сергей Белоголовцев, проходит по статье 116 УК РФ («Побои»). Тренер по мини-футболу утверждает, что пальцем не тронул своих воспитанников, а ушибы и ссадины они получают в ходе игры: «Играем не на травке, а на паркете, вратарь падает — и больно». Защиту его подопечные не носят, потому что «ощущения не те».

Он отвергает обвинения в том, что настраивал ребят против одного из игроков, а якобы избитого им мальчика на самом деле ударил пьющий отец после нескольких пропущенных мячей.

Третья история о девушке, обвиняемой по статье 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Согласно представленным материалам дела, её задержали в машине с университетскими друзьями. В бардачке нашли пакет с наркотиками, а в тетради студентки — запись с координатами закладки. При этом девушка говорит, что ни разу не употребляла наркотики, а записи вела, потому что думала, что они с товарищами проходят невинный квест.

Кто из участников, выступивших с последним словом, заслуживает оправдательного, а не обвинительного приговора, предстоит решить зрителям RT. Сделать это можно в течение трёх дней через опросник под этим текстом или на YouTube-канале, где размещён ролик. Как и раньше, вне зависимости от того, за какое дело проголосует больше всего людей, аудитория RT узнает, что в выпуске было правдой, а что — вымыслом. Деньги, которые получит актёр-победитель, мы передадим семье героя рубрики «Не один на один».