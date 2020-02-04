Прокуратура не нашла нарушений в деле об убийстве женщины, которую видели живой

Прокуратура Крыма не нашла нарушений в уголовном деле Владимира Левченко, который уже более двух лет находится в СИЗО из-за обвинения в умышленном убийстве собственной жены. При этом сам факт смерти супруги обвиняемого не установлен — её тело так и не нашли. Свидетели утверждают, что регулярно встречают «убитую» на улицах города. Одну из жительниц Евпатории, видевших женщину живой, жестоко избили неизвестные вскоре после очередного допроса в СК. Адвокаты Левченко надеются, что на ситуацию обратит внимание новый генпрокурор Игорь Краснов.

Наталья Чернова и Владимир Левченко

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Прокуратура Крыма не нашла нарушений в расследовании уголовного дела в отношении Владимира Левченко, обвиняемого в убийстве супруги, которую многие жители Евпатории видели живой после того, как её якобы убили. Об этом RT сообщил депутат Госдумы и сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов, направлявший ранее в надзорное ведомство соответствующий запрос.

В ответе прокуратуры, с которым ознакомился RT, говорится, что информация о неэффективности расследования в ходе проверки не установлена.

«Объективных данных о том, что Левченко Н.С. (Чернова — девичья фамилия супруги Владимира Левченко. — RT) жива, не получено. В настоящее время указанные сведения проверяются следственным путём», — поясняют в прокуратуре.

Надзорный орган отмечает, что для выводов о причастности Левченко к убийству есть достаточные основания.

При этом, как рассказывал RT, главного для уголовных дел об убийствах основания — установленной причины смерти Черновой — следствие так и не нашло. Тело женщины, равно как и следы её убийства, не найдено.

Именно по этой причине ранее Верховный суд Республики Крым отменил обвинительный приговор Левченко и вернул дело в СК для устранения препятствий его рассмотрению.

Родственники мужчины также обращались в декабре 2019 года с жалобой на СК по Евпатории в администрацию президента. В ответе, который в итоге давал сам СК по Евпатории, также говорится об отсутствии нарушений в ходе расследования.

Признание без доказательств

Как сообщал RT, уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины было возбуждено более двух лет назад — 8 ноября 2017 года. При этом ещё в июле 2017-го Левченко сам пришёл в полицию и написал заявление о пропаже жены, расклеивал в районе дома объявления с фотографией супруги. Согласно показаниям Левченко, Наталья страдала алкоголизмом, часто уходила в запои и не вернулась домой из очередного загула.

Спустя несколько месяцев Левченко признался в убийстве, заявив, что якобы задушил супругу, а после расчленил её тело в ванной и вынес из квартиры по частям. Мужчину арестовали, по настоящий момент он находится в СИЗО.

Однако впоследствии Левченко полностью отказался от своих слов, пояснив, что правоохранители заставили его признаться в преступлении, незаконно продержав без еды, воды и сна около 30 часов подряд.

В ходе расследования следствию не удалось найти ни одного доказательства убийства женщины. Так, в квартире супругов не было обнаружено никаких следов крови — даже в сифонах в ванной комнате и канализационных трубах. На ноже, которым, по версии следствия, Левченко расчленял жену, биоматериал также отсутствовал. Фрагменты тела Натальи Левченко также обнаружены не были, и это сделало невозможным установление причины смерти.

Более того, свидетели утверждали, что видели Наталью Чернову живой. Одному из жителей Евпатории удалось даже случайно заснять «убитую» на видеорегистратор.

«Мужчина более двух лет бездоказательно находится в СИЗО, тогда как приговор в отношении него был отменён апелляционной инстанцией, а дело направлено на доследование», — комментировал ранее ситуацию Старшинов.

«Рыпнешься — убьём»





Тем временем в начале января 2020 года в Евпатории неизвестные избили Елену Селиванкину — единственную не отказавшуюся давать показания местную жительницу, которая, как она утверждает, видела супругу Левченко живой.

«Двое мужчин напали на меня сзади, когда я возвращалась с работы в вечернее время. Сильно ударили по голове и по лицу, — пояснила она в беседе с RT. — Сказали: «Рыпнешься — убьём». Мне уже сделали операцию — у меня был перелом носа со смещением. В больнице я сказала, что упала на лестнице. Всё равно я не видела нападавших, поэтому смысла писать заявление в полицию не вижу».

Женщина связывает нападение и угрозы расправой с дачей ею свидетельских показаний по делу Левченко.

«Очевидно, что меня пытаются запугать, но от своих показаний я отказываться не намерена», — поясняет Селиванкина.

Адвокат Левченко в беседе с RT отмечает, что угрозы поступали и другим свидетелям.

«От местных жителей мы получаем информацию, что давление оказывалось не только на Селиванкину, но и на многих других свидетелей», — отмечает Александр Горшков. — Люди давали показания, но после того, как с ними работали оперативники, меняли показания и говорили, что заблуждались».

Стоит отметить, что в ответе Старшинову прокурор Крыма утверждает, что информация об оказании следствием давления на свидетелей и иных лиц, в том числе представителей средств массовой информации (правозащитники ранее жаловались, что местные журналисты отказываются освещать расследование из-за угроз силовиков. — RT), в правоохранительные органы и органы прокуратуры не поступала.

Экспертиза без ответа

По словам адвоката Левченко, повторное расследование уголовного дела фактически завершено.

«Нас ознакомили с результатами ситуационной судебно-медицинской экспертизы. Однако эта экспертиза является лишь теоретическим научным трудом, а выводы носят исключительно вероятностный характер — эксперт, по сути, просто рассуждает, от чего может в теории умереть человек, которого душат. Достоверно установить причину смерти невозможно, потому что нет тела. Такой вид экспертиз по УПК без вообще нельзя назначать и проводить, если нет трупа».

Отметим, что из-за того, что не была установлена причина смерти Черновой, суд вернул дело на доследование, отменив приговор Левченко.

Кроме того, следствие провело фотопортретную экспертизу по видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлена Чернова спустя несколько месяцев после предполагаемой даты «убийства».

«Эксперт делает вывод, что в категоричной форме нельзя утверждать, что на видео действительно она», — отмечает Горшков.

Примечательно, что проведённая по заказу семьи подозреваемого независимая портретоведческая экспертиза этой видеозаписи подтвердила, что с вероятностью 80% на ней присутствует Чернова.

Защита Левченко надеется, что на нарушения в ходе расследования обратят внимание в Генпрокуратуре.

«Ранее наши жалобы в надзорный орган на действие должностных лиц спускали тем, на кого мы жаловались. Сейчас мы готовим обращение к новому генпрокурору Игорю Краснову и надеемся, что надзорный орган внимательно их изучит», — говорит Горшков.